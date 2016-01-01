مضاد للأكسدة.. فوائد التين الشوكى للصحة



فوائد التين الشوكى فوائد التين الشوكى

فوائد التين الشوكى عديدة لذا يجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة والكاروتينات إليك أبرز فوائد التين الشوكى لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.



-يحمي البشرة



غالبًا ما يستخدم التين الشوكى أيضًا لخصائصه لتفتيح البشرة و حمض اللينوليك ، وهو حمض دهني ، لا يغذي البشرة فحسب ، بل يزيل البهتان أيضًا. كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

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- شفاء الجروحيحتوي التين الشوكي على كمية كبيرة من الكالسيوم في كل وجبة. الكالسيوم عنصر مهم في تكوين أنسجة العظام في الجسم. في الواقع ، يوجد 99٪ من الكالسيوم في الجسم في العظام والأسنان.-صحة القلبيتكون التين الشوكي من عدة مكونات مفيدة لصحة القلب. تساعد مستويات الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم ، بينما تساعد كمية كافية من البوتاسيوم في خفض ضغط الدم، عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.-محاربة السكرىالاستهلاك المنتظم للتين الشوكي يساعد على تقليل فرصة الإصابة بمرض السكري.-محاربة الكوليستروليساعد التين الشوكي في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.- مقوي لجهاز المناعةيقال أن الوجبة الواحدة من التين الشوكي تحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة-فقدان الوزنالتين الشوكي يحارب الوزن الزائد ومنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض الإفراط في تناول الطعام.-جعل شعرك لامعًا.يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.