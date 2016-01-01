أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين قرروا هذا العام تأجيل امتحاناتهم للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وكذلك طلاب الثانوية العامة 2020 الراسبين الباقين للاعادة في العام الدراسي الجديد ، سوف يؤدوا امتحانات الثانوية العامة 2021 "ورقيا".
وقال وزير التربية والتعليم : إن أداء الامتحان ورقي لهؤلاء الطلاب سيتم بنفس طريقة اسئلة امتحان الطلاب الآخرين ، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الاسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم.
ومن المقرر أن ينطلق أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، رسميا يوم السبت 19 يونيو 2021.
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التعليقات على وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم
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