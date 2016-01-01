وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين قرروا هذا العام تأجيل امتحاناتهم للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وكذلك طلاب الثانوية العامة 2020 الراسبين الباقين للاعادة في العام الدراسي الجديد ، سوف يؤدوا امتحانات الثانوية العامة 2021 "ورقيا".



وقال وزير التربية والتعليم : إن أداء الامتحان ورقي لهؤلاء الطلاب سيتم بنفس طريقة اسئلة امتحان الطلاب الآخرين ، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الاسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم.



ومن المقرر أن ينطلق أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، رسميا يوم السبت 19 يونيو 2021.

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وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021.حيث قال وزير التربية والتعليم : سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.