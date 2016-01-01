قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز



رمضان صبحي رمضان صبحي

حالة كبيرة من الحزن والاستياء ، تفرض نفسها على محبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، تجاه رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي ، المنتقل حديثا إلى بيراميدز بسبب تصريحاته المثيرة بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا لـ ببراميدز .



وارتكب رمضان صبحي ، أمس عددا من الأخطاء التى كان هو فى غنى عنها ، من أجل تخفيف حدة الغضب الجماهيري تجاه بعد الانتقال إلى بيراميدز ، ورفض البقاء داخل جدران النادى الأهلى رغم محاولات مسئولى القلعة الحمراء القوية فى الحفاظ على بقائه ، والدخول فى مفاوضات قوية مع هيدرسفيلد الإنجليزي .



الخطأ الأول لرمضان صبحي ، والذى تسبب فى حالة كبيرة من قبل جماهير الأهلى ضده ، هو ظهوره فى الفيديو الخاص بتقديمه لاعبا لبيراميدز وهو يشير بإصبعه على فمه فى إشارة إلى " اسكتوا " ، ورأى البعض انه لم يكن رمضان صبحي محقا فى هذه الإشارة والتى تسببت فى حالة كبيرة من الغضب ضده .

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الخطأ الثانى الذى ارتكبه رمضان صبحي ، هو تصريحاته بشأن تفضيله عرض بيراميدز بسبب طموحه فى حصد البطولات والأهداف التى يسعى إليها ، مؤكدا ان " الأموال " لم تلعب أى دور فى تفضيل عرض بيراميدز عن البقاء فى الأهلى ، وهو الأمر الذى اتفق الجميع إنه تصريح غريب ، خاصة وأن اللاعب كان يلعب للأهلى المرشح الأول مع الزمالك دائما على حصد أى بطولة يشارك فيها .وتلقى رمضان صبحي انتقادات لاذعة بسبب هذا التصريح ، وتجنبه الحديث عن المبالغ الطائلة التى حصل عليها من بيراميدز للعب داخل جدرانه.الخطأ الثالث ، هو تجاهل رمضان صبحي توجيه الشكر إلى ناديه السابق الأهلى وعدم الاعتراف بالموقف القوى ودعمه للعودة لمستواه بعد أن ظل حبيسا لدكة البدلاء خلال تجربته بالدوري الإنجليزي .وكان رمضان صبحي وقع عقدا مع بيراميدز لمدة 5 سنوات فى صفقة هى الأغلي فى تاريخ الكرة المصرية ، وأتم بيراميدز اتفاقه الرسمي مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الأيام الماضية .