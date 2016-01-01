حالة كبيرة من الحزن والاستياء ، تفرض نفسها على محبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، تجاه رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي ، المنتقل حديثا إلى بيراميدز بسبب تصريحاته المثيرة بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا لـ ببراميدز .
وارتكب رمضان صبحي ، أمس عددا من الأخطاء التى كان هو فى غنى عنها ، من أجل تخفيف حدة الغضب الجماهيري تجاه بعد الانتقال إلى بيراميدز ، ورفض البقاء داخل جدران النادى الأهلى رغم محاولات مسئولى القلعة الحمراء القوية فى الحفاظ على بقائه ، والدخول فى مفاوضات قوية مع هيدرسفيلد الإنجليزي .
الخطأ الأول لرمضان صبحي ، والذى تسبب فى حالة كبيرة من قبل جماهير الأهلى ضده ، هو ظهوره فى الفيديو الخاص بتقديمه لاعبا لبيراميدز وهو يشير بإصبعه على فمه فى إشارة إلى " اسكتوا " ، ورأى البعض انه لم يكن رمضان صبحي محقا فى هذه الإشارة والتى تسببت فى حالة كبيرة من الغضب ضده .
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التعليقات على قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز
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