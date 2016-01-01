الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا.. والطقس مائل للحرارة يصاحبه أمطار

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انخفاض طفيف في الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، يكون مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويصاحب ذلك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بحنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية غزيرة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس حار شمالا وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23، السواحل الشمالية 31 للعظمى و 24 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.

المصدر: صدى البلد

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