أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
وقالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 ، و تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
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التعليقات على متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب
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