متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)



وقالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 ، و تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

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وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).و قالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، و تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 .و أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.وأكدت أن لعام الدراسي الجديد سينتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، لافتةً إلى أن مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا