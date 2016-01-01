اشترط البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، تغيير بعض الأفراد بالجهاز المعاون، للموافقة علي تولي القيادة الفنية للإسماعيلي من جديد خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق . هذا ما رفضه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وقد يتسبب شروط ريكاردو في عرقلة وجوده علي رأس القيادة الفنية للدراويش.
" وكان موقع "صدى البلد" حصل علي تصريح من البرازيلي هيرون ريكاردو بالأمس، والذي أكد إنه إتفق مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للدراويش بشكل مبدئي، دون التوقيع بشكل رسمي حتى الان .
ورحب ريكاردو، بالعودة لقيادة الدراويش من جديد، حيث قاد ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين، الأولى في أكتوبر 2008 ، والثانية في فبراير ٢٠١٤.
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التعليقات على قبل مواجهة الأهلي .. شروط ريكاردو تعرقل قيادته للإسماعيلي
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