فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور

أطلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الزمالك والتى شهدت حسم موقفه من تأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا وتجاهل دعوته لحفل قرعة كأس العالم لليد وانتخابات اتحاد الكرة وغيرها من الأمور.



وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، رفضه التام لفكرة تأجيل مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا : "مع احترامي للمغرب الشقيق نحن متمسكون بخوض مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر الجاري في المغرب، وإذا كانت الظروف الصحية لا تسمح فأهلا بإقامة ما تبقى من المسابقة القارية في مصر".



وأبدى مرتضى دهشته من دعم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لفكرة تأجيل المسابقة القارية بداعي ظروف انتشار كورونا رغم أنها تمسكت باستكمال الدوري المحلي وسط انتشار الجائحة في مصر.

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فسر مرتضى منصور غيابه عن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، قائلا: "كيف يدعوني حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وقمت بالاعتداء عليه في عزاء زوجة وزير الداخلية الأسبق كما أنني قاضيته وطلبت عزله من اتحاد اليد وبيننا خلافات كبيرة؟" مضيفا : " "كان يجب عليه دعوة رمز كرة اليد في مصر الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، لكنني أبلغت الدولة بما حدث من تجاوزات في حفل قرعة المونديال ووزير الرياضة ليس بريئا مما حدث".وأكد رئيس الزمالك حديثه لجوء وليد سليمان لاعب الأهلي للسحر بارتداء خاتم يعينه على تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن "الأهلي لم يفز على حرس الحدود، إلا بعد مشاركة سليمان وخاتمه".وطالب رئيس الزمالك مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ بالابتعاد عن الزمالك والتركيز في مشاكل فريقه واللاعبين الذين يرحلون ومن بينهم رمضان صبحي الذي انضم إلى بيراميدز.وأبدى مرتضى دهشته من أنباء وجود حملة ممنهجة ضد كهربا قائلا: "هل حرضته على ضرب زملائه ومدير الكرة بفريقه وتوجيه السباب لناديه؟"مضيفا : "أعلم تماما مشاكل كهربا وسبق أن اعتدى على مدربه السويسري كريستيان جروس ودخل في خلاف مع مدربه الأسبق محمد حلمي".وهاجم مرتضى اللجنة الخماسية مبديا دهشته من تمسك رئيسها عمرو الجنايني بالبقاء في منصبه رغم طلب الفيفا بإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل.وأضاف: "أنا مندهش من موقف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذي ضلل الفيفا بحسب الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي بأن الانتخابات تخالف القانون المصري".وتابع: "للأسف اللجنة الخماسية أفسدت كل شئ حتى تقنية الفار أصبحت وفقا للأهواء فلعبة لصالح الزمالك يتم تجاهلها ولعبة لصالح الأهلي يتم دعوة الحكام لمشاهدتها".وأكد رئيس الزمالك تطويرا شاملا لقناة ناديه الفضائية، من خلال وضع خريطة جديدة للبرامج بجانب عودة خالد الغندور مجددا بعد مروره بوعكة صحية.