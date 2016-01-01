مجدي عبد الغني عن مستوى الأهلي أمام حرس الحدود: أداء سيئ في ظل لوغاريتمات فايلر



الأهلي أمام حرس الحدود الأهلي أمام حرس الحدود

انتقد مجدي عبد الغني أداء لاعبي الأهلي خلال مباراة حرس الحدود، التي جمعت بين الفريقين أمس، الاثنين، ضمن الجولة رقم 25 من منافسات الدوري المصري.



وكتب مجدي عبد الغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الأهلي فاز على حرس الحدود 2-0 بصعوبة، الهدفان لوليد سليمان وقفشة البديلين في آخر 10 دقائق، الأهلي لم يكن مقنعًا لـ 80 دقيقة".



وأضاف: "أداء سيئ للوسط، خاصة في ظل لوغاريتمات المدرب فايلر، من خلال اللعب بلاعبين في الوسط تراجع مستواهم مثل ديانج وجيرالدو وترك قفشة ووليد سليمان على الدكة".

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وتابع: "الأهلي عانى من 3 أزمات.. الأولى: البطء في بناء الهجمات من الوسط، وحاول فايلر علاجها عبر وليد سليمان صانع الألعاب المخضرم في الشوط الثاني، تأثر الأهلي كثيرا بغياب لاعبه قفشة".الثانية: "إيقاف خطورة علي معلول، وأحمد فتحي ظهيري الجنب، وهو ما يحسب لمحمد حليم وضعه أجنحة ثابتة مثل جريندو ولوكاسا لإيقاف ظهيري الجنب".الثالثة: "سوء مستوى بادجي في التعامل مع انفراد تام بالمرمى وقلة تحركاته، وكذلك مروان وظهور إجهاد واضح في الأداء، الأهلي عانى من التأليف الكروي، بعيدًا عن الجمل التكتيكية مثل الاختراق من العمق وكذلك سرعة نقل الهجمات في منطقة الثلث المهاجم".وأكمل: "حرس الحدود في المقابل فريق رائع جدا، لديه خط وسط قوي من حامد خالد وفيلكس ومصطفى جمال وجوميز يجيد الضغط القوي جدا على المنافس وغلق المساحات ولياقتهم البدنية مرتفعة، لديه خط دفاع اجاد في الرقابة من الشبيني وتاحا وخالد سامي".وأضاف: "الحرس فرض أسلوبه على الأهلي، وأجبره على اللعب بطريقة عشوائية، وهذا أمر غريب جدًا على الأهلي، لكن الأهلي فاز بعد أن ظهر قفشة ووليد سليمان، سيطر ونجح في الوصول بكرة قدم سريعة للدفاع وسجل مرتين، الأهلي الآن في حاجة إلى 3 انتصارات فقط بعد وصوله للنقطة 68 لإعلان تتويجه بطلا للدوري".وأتم: "ممكن نرى الأهلي مع الجولة 28، بطلا للدوري وقبل النهاية بـ 6 جولات، الكرة الآن في ملعب الأهلي، واي تعثر للزمالك في المقابل هيمثل تسريعا لتتويج الأهلي، الأهلي في نفس الوقت لازم يبحث عن أخطاءه التي ظهرت أمس، خاصة أنه مقبل على لقاءين مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".