الإخوان توظف شركات بملايين الدولارات لفبركة الأكاذيب ضد مصر.. اعرف التفاصيل



الإخوان الإخوان

أكد إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، أن جماعة الإخوان الإرهابية، عملت منذ رحيلها على خطة كبرى فى استغلال ساحات سوشيال ميديا والتى لم تجد مفرا للقيام بممارستها المحرضة والمضللة إلا من خلال العالم الافتراضى لتهرب له وتقوم من خلاله ببث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والدعوة للعنف تحت ستار حسابات وهمية.







وأشار إلى أنها تقوم بتنفيذ الخطة من خلال توجيه منشورات دورية لأعضائها بالتنظيم لتقوم بنشر المزيد من الأكاذيب والشائعات وترويجها على أعلى مستوى سواء على عبر الحسابات الوهمية، وسواء الحسابات الفردية أو الحسابات الأخرى التى تحظى بنسبة متابعة كبيرة ولا يعرف أحد أنها تابعه لهم، وذلك بالتركيز على قضية ما أو إنجاز تقوم به الدولة، من أجل عمل هذه الأعضاء والذين يتقاضون رواتب شهرية عليها، موضحا أن هذه المنشورات تكون مصحوبة بكافة المعلومات الملونة التى يمكن توجيهها فى شكل يحرض الشارع ضد الدولة.

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ولفت إلى أن التوصية من الجماعة لأعضائها تكون فى التأكيد على الحسابات والصفحات الوهمية والتأكيد على التفاعل مع الحدث وفبركة معلومات عنه من خلالها، وهى خطة ممنهجة من أجل إحباط الشعب المصرى سواء على مستوى المسئولين أو عامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة أن يعى الشعب خطورة ذلك والاعتماد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتركيز فيما يبثه قطعان الإخوان من سموم على السوشيال ميديا.وأضاف أن الجماعة الإرهابية وضعت خطة ممنهجة لقتل الشعب المصرى وقياداته معنويا بتشويه الصورة والحط منه فى نفوس الشعب ثم تنفيذ المخطط، وذلك من خلال ميزانية مالية ضخمة جدا لتنفيذ خططها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعن طريق الحروب النفسية وبث الشائعات والأكاذيب.وكشف "ربيع" أن الجماعة قامت باستئجار 7 شركات علاقات عامة عالمية والتى تعد الملفات والدراسات وتخطط الحملات الدعائية تمد بالمعلومات المفبركة والتى يصدر عنها تقارير يتم إرسالها لقنواتهم ومنابرهم الإعلامية، وللكتائب الالكترونية للاستعانة بها فيما تقوم به عبر السوشيال ميديا من تشويه ومدعمة بصور وفيديوها مفبركة، وذلك فى محاولة لصناعة رأى عام داخلى وخارجى ضد الرمز والمسئولين ورموز الدولة والمؤسسات، والاغتيال المعنوى والنفسى، قائلا " ملف مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء فهى تعمل على تفنيده وتحريفه لإظهار وكأنه تشريع يريد النيل من المواطن ولم أموال منه وأنه ضده وليس فى صالحه ".وشدد أن الجماعة تقوم باستئجارهم بمقابل مالى وصل لـ7 شركات ليصل لمليار و50 مليون دولار سنويا أى تتقاضى كل شركة 150 مليون دولار سنويا.وأضاف "ربيع": "كل شركة من الـ7 متخصصة فى ملفات محددة وشريحة عمرية أو اجتماعية محددة ومعها كتيبة من الإعلاميين والصحفيين والقنوات وآلاف من صفحات التواصل الاجتماعى ومتخصصين فى العلوم الإنسانية (علم السياسة - علم الاجتماع - علم النفس )، وهذا هو السر فيما ترونه قوة صفحات وحسابات الإخوان عبر السوشيال ميديا.وشدد أن نهج استغلال ساحة واسعة فى بث الأكاذيب واستقطاب الأعضاء، أمر دأبت عليه الجماعة منذ نشأتها وحسن البنا استغل فى بداية الجماعة المساجد لاستقطاب، وقال: "أنتم معكم المجلات والصحف ونحن معنا منابر المساجد ".