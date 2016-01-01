للعروسة.. خطوات بسيطة للحصول على بشرة مثالية



للحصول على بشرة مثالية للحصول على بشرة مثالية

تعاني الكثير من الفتيات من بعض مشاكل البشرة الصعبة وخصوصا في فصل الصيف، ولكن يمكن ان تعتمدي علي روتين يومي للعناية بالبشرة والحصول علي جلد مثالي خالي من العيوب وخصوصا اذا كنتي عروسة وهو:



1/ غسل الوجه بماء فاتر ثم بارد بإستخدام غسول مناسب للبشرة

2/ تجفيفه بطريقة ( الطبطة ) اي برفق وليس فرك الوجه بالبشكير بقسوة

3/ أخذ قطعة صغيرة من الثلج ( مكعب صغير )

وتدليك البشرة فيه قليلا ..

والافضل ان يكون مكعب الثلج خليط بين الماء وبضع قطرات من ماء الورد ..

4/ ثم نعيد تجفيف البشرة مرة أخرى

5/ وضع الواقي الشمسي إن كنت تريد الخروج من المنزل .

او استخدام كريم مرطب خاص بنوع بشرتك اذا كنت تريد البقاء في المنزل.

6/ شرب كوب ماء كامل فهو مهم جدا لترطيب البشرة و الحفاظ عليها من الجفاف.

