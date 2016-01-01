أسرار المحلات.. طريقة عمل الحواوشي باحترافية



طريقة عمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي

يعتبر الحواوشي من الأكلات السهلة التي يمكن أن تقدميها لأسرتك بأقل التكاليف وفي أسرع وقت ونقدم لك أسرار عمل الحواوشي في المنزل



مقادير الحواوشي



نصف كيلو لحم مفروم

6 أرغفة عيش بلدى

2 حبة بصل متوسطة

2 حبة طماطم متوسطة

نصف حزمة بقدونس أخضر مفرومة

شطة حسب الرغبة

ملعقة صغيرة خل

حبة فلفل أخضر

ملعقة ملح

قد يعجبك أيضا...

ربع ملعقة فلفل أسودربع ملعقة زنجبيلملعقة صغيرة كموننصف ملعقة صغيرة بهارات لحمطريقة تحضير الحواوشي باحترافية- نبشر البصل ونتخلص من الماء الزائد منه، نقطع الطماطم إلى شرائح أو مكعبات صغيرة حسب الرغبة، ونقطع الفلفل الأخضر أيضًا- نضيف الخضروات إلى اللحم المفروم مع البهارات والتوابل فى المكونات- نقلب اللحم جيدًا وندخله الثلاجة ساعة على الأقل ونغطيه جيدًا ويمكن أن نتركه ليلة كاملة- نخرجه من الثلاجة ونحضر الخبز البلدى نفتحه ونضع داخله الحشو ونوزعه جيدًا- نعيد إغلاق الخبز جيدًا وندهنه بالسمن باستخدام فرشاة توزيع السمن- فى ورقة زبدة نلف الحواوشى وندخله الفرن على درجة حرارة 180- يقدم مع بطاطس مقلية وسلطة خضراء أو مخلل