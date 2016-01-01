طريقة عمل السمبوسك .. 7 وصفات أبرزها الحلو واللحمة المفرومة



طريقة عمل السمبوسك طريقة عمل السمبوسك

يبحث عدد كبير من النساء عن طريقة عمل السمبوسك لأنها من أجمل وألذ الأكلات التى يحبها الجميع حيث يمكن إعدادها بمذاقات متعددة ترضى جميع الأذواق.

نقدم لكم طريقة عمل السمبوسك بوصفات متعددة بدء من عجينة السمبوسك إلى السمبوسك الحلو .



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طريقة عمل السمبوسك

لنجلاء الشرشابي

مقادير السمبوسك

3 كوب دقيق

نصف كوب زيت

3 بيضة

رشة ملح

رشة سكر

ماء دافئ للعجن

حشوة

1لحمة مفرومة معصجة

حشوة 2

بطاطس مسلوقة

خضار مشكل مسلوق

كركم

كارى

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل حار

كمون ناعم

ملح فلفل أسود

حشوة 3

جبنة رومى مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

فلفل اخضر رومى مفروم

زيتون أسود شرائح

طريقة عمل السمبوسك

* إخلطى المكونات معًا ثم إتركيها لترتاح

* أفردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق وقطعى العجين لدوائر

* أخلطى مقادير حشوة الخضار وإخلطى مقادير حشوة الجبنة

* إحشى دوائر السمبوسك بالحشوات المختلفة وإغلقيها جيدًا

* إقلى السمبوسك فى الزيت ثم قدميها وزينيها بالبقدونس المفروم.

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