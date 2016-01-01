طريقة عمل السمبوسك .. 7 وصفات أبرزها الحلو واللحمة المفرومة

طريقة عمل السمبوسك
يبحث عدد كبير من النساء عن طريقة عمل السمبوسك لأنها من أجمل وألذ الأكلات التى يحبها الجميع حيث يمكن إعدادها بمذاقات متعددة ترضى جميع الأذواق.
نقدم لكم طريقة عمل السمبوسك بوصفات متعددة بدء من عجينة السمبوسك إلى السمبوسك الحلو .
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طريقة عمل السمبوسك
لنجلاء الشرشابي
مقادير السمبوسك
3 كوب دقيق
نصف كوب زيت
3 بيضة
رشة ملح
رشة سكر
ماء دافئ للعجن
حشوة
1لحمة مفرومة معصجة
حشوة 2
بطاطس مسلوقة
خضار مشكل مسلوق
كركم
كارى
كزبرة خضراء مفرومة
فلفل حار
كمون ناعم
ملح فلفل أسود
حشوة 3
جبنة رومى مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
فلفل اخضر رومى مفروم
زيتون أسود شرائح
طريقة عمل السمبوسك
* إخلطى المكونات معًا ثم إتركيها لترتاح
* أفردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق وقطعى العجين لدوائر
* أخلطى مقادير حشوة الخضار وإخلطى مقادير حشوة الجبنة
* إحشى دوائر السمبوسك بالحشوات المختلفة وإغلقيها جيدًا
* إقلى السمبوسك فى الزيت ثم قدميها وزينيها بالبقدونس المفروم.
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طريقة عمل عجينة السمبوسك
لنجلاء الشرشابى
مقادير عجينة سمبوسك
2 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة صغيرة خل
ماء
نشا
زيت
طريقة عمل عجينة سمبوسك
* اخلطى الدقيق والخل والملح والماء حتى الحصول على عجينة
* قطعي كرات وتترك لترتاح ثم تفرد وتدهن بالزيت وترش بالنشا
* رصى اربع طبقات من العجينة مع عدم دهن وجه الطبقة الرابعة بالزيت وتفرد مرة اخرى
* ضعى طبقات العجينة فى طاسة على النار ثم تقلب على الوجه الآخر
* قطعى شرائح وترص بين أكياس بلاستيكية وتحفظ فى الفريزر حتى الأستخدام
طريقة عمل السمبوسك بالجبنة
للشيف شربيني
مقادير سمبوسك بالجبنة
سمبوسك
جبنة
نعناع
زعتر
عين جمل
ملح – فلفل
زيت
طريقة عمل سمبوسك بالجبنة
* افردي شرائح السمبوسك، اخلطي الجبنة مع عين الجمل المجروش مع النعناع والزعتر المفرومين والملح والفلفل
* احشي شرائح السمبوسك بالخليط ولفيها على شكل مثلثات
* اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها
طريقة عمل السمبوسك بالجبن
مقادير الوصفة
1عبوةعجين السمبوسك
1/2 1كوب
جبن ابيض فيتا مفتت1
1كوب جبن شيدر مبروش
3/4ملعقة صغيرة حبة البركة
1/4كوب بقدونس مفروم خشن
1ملعقة كبيرة دقيق
للقلى زيت ذرة
طريقة عمل السمبوسك :
افتحي عجينة السمبوسك، ضعيها تحت فوطة قطنية لكي لا تجف أثناء عملية اللف.
في طبق عميق ضعي الجبن الفيتا، الشيدر، حبة البركة والبقدونس، قلبي الى ان تختلط مع بعضها جيدا.
خذي شريحة من عجينة السمبوسك، ضعي حوالي 2 ملعقة صغيرة من خليط الجبن على طرف العجينة، ثم لفيها مثل المثلث، استمري بعملية اللف الى ان تصلي الى نهاية العجينة.
في طبق صغير ضعي الدقيق واضيفي قليل من الماء لتحصلي على عجينة سائلة، خذي قليل من العجينة السائلة وضعيها على طرف العجينة لتصبح مثل المادة اللاصقة، الصقي طرف السمبوسك جيدا.
اكملي لف بقية السمبوسك مع المحافظة على تغطية العجينة والقطع الملفوفة بالفوطة.
سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي السمبوسك لبضع دقائق الى ان تصبح ذهبية اللون.
قدمي السمبوسك ساخنة مع تشكيلة سلطة ومخللات.
طريقة عمل السمبوسك الحلو
للشيف شربيني
مقادير سمبوسك حلو
سمبوسك
سكر
فانيليا
شربات او عسل
قرفة
ياميش
زيت للقلي
ماء
دقيق
طريقة عمل سمبوسك حلوة
* افرمى الياميش فى الكبة مع السكر ثم يضاف الفانيليا والقرفة
* قلبى جيدا ثم يحشى السمبوسك بالخليط ويغلق بالماء والدقيق
* حمرى فى زيت غزير حتى يكتسب اللون الذهبى ويقدم بالهنا مع الشربات او العسل بالهنا
طريقة عمل السمبوسك بالخضار
لنجلاء الشرشابى
مقادير سمبوسك الخضار
عجينة سمبوسك
بصل
جزر
زيتون أسود حلقات
جبنة موتزاريلا
ملح فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة عمل سمبوسك الخضار
* شوحى البصل المفروم والجزر المبشور فى الزيت على النار
* أضيفى الزيتون والملح والفلفل الأسود
* إحشى السمبوسك بالخيط وأضيفى الجبنة الموتزاريلا ولفى السمبوسك
* إقلى السمبوسك فى الزيت ثم قدميه وزينيه بالبقدونس المفروم
طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة
للشيف شربيني
مقادير سمبوسك باللحم المفروم
ورق سمبوسك
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
زعتر
بهارات
ملح فلفل
اسود
جزر
بسلة
زيت
طريقة عمل سمبوسك باللحم المفروم
* إفرمى البصل والثوم ثم شوحى خليط البصل والثوم فى الزيت على النار
* ضيفى اللحمة المفرومة والبهارات والزعتر ثم ضيفى الفلفل الحار والكزبرة
* ضيفى البسلة والجزر والملح وقلبى حتى نضج اللحمة
* إحشى ورق السمبوسك بالخليط وإلصقى الطرف بخليط الدقيق والماء ثم إقلى السمبوسك وقدميها
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