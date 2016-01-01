من غير تكاليف .. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

آخر الأخبارالأسرة والطفل › من غير تكاليف .. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

صورة الخبر: البسبوسة بجوز الهند
البسبوسة بجوز الهند

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة، وسنقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك.

مقادير عمل البسبوسة بجوز الهند
2 بيضة
سكر
فانيليا
حليب
دقيق
سميد
زيت
جوز هند

مقادير الشربات
سكر
ليمون
ماء

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند
- نقوم بوضع البيض مع 3 ملاعق سكر وفانيليا وكوب من الحليب وكوب الا ربع زيت.

- ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة جوز الهند، وملعقة كبيرة طحين مع ملعقة كبيرة بيكينج باودر، و2 كوب سميد رقيق .

- نقوم بدهن صينية بالزيت ونضع الخليط، ندخله الفرن وعلي درجة الحرارة 180.

- نقوم بعمل الشربات السكر على الماء وعصر الليمون ومن ثم تقليبها ووضعها تغلي على النار.
- نصب الشربات على البسبوسة عندها تبرد قليلا ونضعها تهدأ.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على من غير تكاليف .. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98426

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager