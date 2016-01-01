من غير تكاليف .. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة، وسنقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك.
مقادير عمل البسبوسة بجوز الهند
2 بيضة
سكر
فانيليا
حليب
دقيق
سميد
زيت
جوز هند
مقادير الشربات
سكر
ليمون
ماء
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