ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر بالزنجبيل؟



الجزر بالزنجبيل الجزر بالزنجبيل

مشروب الجزر مع الزنجبيل من المشروبات الصحية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيتمتع هذا المشروب بأنه غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية و مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة ببعض الكثير من الأمراض، فيمكنك تناول مشروب الجزر بالزنجبيل من خلال وضع الجزر المقطع في الخلاط الكهربائي ثم يضاف الزنجبيل المقطع مع الملح والقرفة والليمون، و يخلط جيدا ونتركه لبضع دقائق حتى تمتزج المكوّنات مع بعضها البعض, نضع المزيج الجاهز في الثلاجة .



قدم الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول مشروب الجزر بالجنزيبل، وكان أهمها...



- يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية

- خفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

-يخفض ضغط الدم

- ينظم مستوى السكر في الدم.

-يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

-يخلص الجسم من السموم.

-يعالج اضطرابات المعدة كالإمساك، وعسر الهضم.

-يمنع الغازات.

-يعالج أمراض الجهاز التنفسي

-يقوي مناعة الجسم

-يرطب البشرة

-يحرق الدهون المتراكمة في الجسم

