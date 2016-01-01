استحم واشرب سوائل.. ماذا تفعل عند إصابتك بالحمى



ماذا تفعل عند إصابتك بالحمى ماذا تفعل عند إصابتك بالحمى

هناك الكثير من الخرافات التي تحيط بالحمى، ومدى خطورتها وكيفية علاجها، يتفاجأ الكثير من الناس عندما يعلمون أنه ليس من الضروري في كثير من الأحيان محاولة خفض الحمى على الإطلاق، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لخفضها بأمان.



تحدث الحمى غالبًا عندما تحاول أجسامنا مكافحة العدوى، فترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية كآلية دفاع، في محاولة لجعل الجسم ساخنًا بدرجة كافية حتى لا تنجو الجراثيم الغازية.



جرب مخفضات الحمى والحرارة :

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تُعد الأدوية الخافضة للحمى مثل أسيتامينوفين (تايلينول) أو إيبوبروفين (أدفيل أو موترين) من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لخفض الحمى. يمكن استخدام الأسيتامينوفين في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين. ومع ذلك ، إذا كان طفلك أصغر من 3 أشهر ويعاني من الحمى - اتصل بطبيب الأطفال قبل إعطاء أي دواء. يمكن استخدام الإيبوبروفين للأطفال حتى سن 6 أشهر. لا ينبغي إعطاء الأسبرين للأطفال ولكن يمكن استخدامه للبالغين فوق سن 18 عامًا. 2 ﻿ تعمل هذه الأدوية بسرعة نسبيًا ويمكن أن تجعلك تشعر بتحسن لمدة 4-8 ساعات.اشرب المزيد من السوائل :فأن البقاء رطبًا أمر مهم حقًا طوال الوقت ولكن أكثر من ذلك عندما تكون مصابًا بالحمى. يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى الجفاف بسرعة أكبر. يمكن أن يقلل شرب السوائل الباردة من فرص إصابتك بالجفاف ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة جسمك.استحم :يمكن أن يساعد الاستحمام في خفض الحمى ، ولكن الجزء المهم حقًا هو أنه لا يمكن أن يكون حمامًا باردًا. على الرغم من أن هذا قد يبدو أنه سيساعد أكثر من أخذ حمام دافئ، إلا أن الحصول على ماء بارد أو مثلج سيؤدي إلى ارتعاش مما قد يؤدي في الواقع إلى زيادة درجة الحرارة الداخلية. 3 ﻿ سيساعدك الدخول في حمام بدرجة حرارة مريحة على الاسترخاء، ويمكن أن يخفض الحمى أيضًا.عبوات باردة تحت الإبط :تتمثل إحدى تقنيات الإسعافات الأولية الشائعة لخفض درجة الحرارة المرتفعة أو ارتفاع الحرارة في وضع عبوات باردة تحت الذراعين وفي منطقة الفخذ. غالبًا ما يستخدم هذا في الحالات التي يكون فيها الشخص محموما بسبب عوامل خارجية (مثل ممارسة الرياضة أو التواجد في الخارج لفترات طويلة من الوقت في درجات حرارة عالية)، ولكنه قد يساعد أيضًا في حالة ارتفاع درجة الحرارة. 4 ﻿ من المهم أن تعرف أن الحمى قد تعود بعد إزالة الكمادات الباردة. يجب أيضًا عدم استخدام أكياس الثلج - فالمناشف الباردة كافية.