الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع



الأطعمة البيضاء الأطعمة البيضاء

عادة ما يرتبط قوة جهاز المناعة بالنظام الغذائي ، فكل ما نتناوله يؤثر على مناعتنا بشكل كبير وواضح ، لذا ينصح الاطباء دوما بضروة تناول الأكلات الصحية للحصول على الفيتامينات والمعان و العناصر التي يحتاجها الجسم كي يستعيد جهاز المناعة قوته .



وبحسب موقع bensnaturalhealth ، فإن الأطعمة البيضاء هي افضل أطعمة تقوي المناعة وتحمي الجسم من الأمراض ، لذا نقدم لك افضل 5 أنواع من تلك الأطغمة البيضاء التي عليك إدراجها في نظامك الغذائي ..



اقرأ أيضا | أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D

قد يعجبك أيضا...

1- البصل يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع نزلات البرد وتحمي الجسم من العدوى2- الثوم ، يجتوي على الإليسين وكيرسيتين وكلاهما مضاد للسرطان والالتهابات ومحفزان للجهاز المناعي3- القرنبيط ، يحتوي على مادة تسمى مركب الثيوسانات، تعتبر من المضادات القوية للسرطان4- عيش الغراب " الفطر " : مصدر غني بقيتامين د5- الزبادي : يمد الجسم بحوالي 35 بالمائة من احتياجاته اليومية من الكالسيوم ، كما أن به بكتيريا صديقة للمعدة ، ويساعد في تقوية المناعة .