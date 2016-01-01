الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع

عادة ما يرتبط قوة جهاز المناعة بالنظام الغذائي ، فكل ما نتناوله يؤثر على مناعتنا بشكل كبير وواضح ، لذا ينصح الاطباء دوما بضروة تناول الأكلات الصحية للحصول على الفيتامينات والمعان و العناصر التي يحتاجها الجسم كي يستعيد جهاز المناعة قوته .
وبحسب موقع bensnaturalhealth ، فإن الأطعمة البيضاء هي افضل أطعمة تقوي المناعة وتحمي الجسم من الأمراض ، لذا نقدم لك افضل 5 أنواع من تلك الأطغمة البيضاء التي عليك إدراجها في نظامك الغذائي ..
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