الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع

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صورة الخبر: الأطعمة البيضاء
الأطعمة البيضاء

عادة ما يرتبط قوة جهاز المناعة بالنظام الغذائي ، فكل ما نتناوله يؤثر على مناعتنا بشكل كبير وواضح ، لذا ينصح الاطباء دوما بضروة تناول الأكلات الصحية للحصول على الفيتامينات والمعان و العناصر التي يحتاجها الجسم كي يستعيد جهاز المناعة قوته .

وبحسب موقع bensnaturalhealth ، فإن الأطعمة البيضاء هي افضل أطعمة تقوي المناعة وتحمي الجسم من الأمراض ، لذا نقدم لك افضل 5 أنواع من تلك الأطغمة البيضاء التي عليك إدراجها في نظامك الغذائي ..

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1- البصل يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع نزلات البرد وتحمي الجسم من العدوى

2- الثوم ، يجتوي على الإليسين وكيرسيتين وكلاهما مضاد للسرطان والالتهابات ومحفزان للجهاز المناعي

3- القرنبيط ، يحتوي على مادة تسمى مركب الثيوسانات، تعتبر من المضادات القوية للسرطان

4- عيش الغراب " الفطر " : مصدر غني بقيتامين د
5- الزبادي : يمد الجسم بحوالي 35 بالمائة من احتياجاته اليومية من الكالسيوم ، كما أن به بكتيريا صديقة للمعدة ، ويساعد في تقوية المناعة .

المصدر: موقع bensnaturalhealth

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