كشفت دراسة علمية حديثة أن سكري الحمل الذي يصيب الأمهات بشكل استثنائي خلال فترة الحمل، قد يسبب مشاكل كبير للجنين.
وبحسب موقع webmed، فقد أكدت الدراسة أن مستويات السكر في الدم التي كان يعتقد في السابق أنها طبيعية بالنسبة للنساء الحوامل قد تشير إلى مشاكل لأطفالهن.
وقال بويد ميتزجر من جامعة نورث وسترن، حيث ترأس دراسة دولية استمرت 7 سنوات وتتبعت 23 ألفا و325 حالة حمل في 9 دول: "كان هناك جدل حول ما إذا كانت نتائج الحمل السلبية مرتبطة حقًا بسكر دم الأمهات، أم كان هناك تراجع في اعتبار هذه المشكلة، حيث تظهر هذه البيانات أن هناك علاقات واضحة بين نسبة السكر في الدم والنتائج في النساء اللواتي لا يمكن القول إنهن مصابات بالسكري بالمعنى التقليدي".
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التعليقات على دراسة: سكري الحمل يضر بصحة الجنين
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