أفضل علاج للقولون العصبي مجرب

يعاني نسبة كبيرة من الكبار و الشباب من أزمة القولون العصبي ، فهو يحتاج تعديل النظام الغذائي و التقليل من التوتر والضغوطات التي تحفز القولون العصبي وتسبب تهيجه ، مما يسبب المزيد من ألام البطن والتقلصات .
إليك افضل علاج للقولون العصبي مجرب بحسب نصائح موقع هيلث لاين :
- بذور الكتان، وهي من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، وتساعد على التخفيف من الغازات تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى
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