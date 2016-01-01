أفضل علاج للقولون العصبي مجرب

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القولون العصبي

يعاني نسبة كبيرة من الكبار و الشباب من أزمة القولون العصبي ، فهو يحتاج تعديل النظام الغذائي و التقليل من التوتر والضغوطات التي تحفز القولون العصبي وتسبب تهيجه ، مما يسبب المزيد من ألام البطن والتقلصات .

إليك افضل علاج للقولون العصبي مجرب بحسب نصائح موقع هيلث لاين :

- بذور الكتان، وهي من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، وتساعد على التخفيف من الغازات تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى

-الينسون: يخلصك من الغازات بصورة كبيرة، وبعد من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعورًا بالراحة.

-الزنجبيل: من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج آلام البطن، ويعمل على علاج الانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على المواد اللاذعة مثل الجنجرول المفيدة في علاج التهاب المعدة ، و الزنجبيل يعمل علي تطهير الأمعاء.

المصدر: elbalad

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