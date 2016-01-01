علّق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على أداء الحكام في الفترة الأخيرة خاصة بعد قرار النادي الأبيض بمناقشة موقفهم من عدم استكمال مسابقة دوري we المصري.
أمير مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الأحد :"لا أحب الحديث عن التحكيم منذ أن توليت المسئولية في الزمالك".
وأضاف :"ليس من أسلوبنا ترهيب الحكام، أو نذكر أسماء حكام بعينهم، الزمالك لا يهرب ولا يفوز بعوامل مساعدة".
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التعليقات على أمير مرتضى: أداء الحكام؟ ليس من أسلوبنا "الترهيب".. ولا نفوز بعوامل مساعدة
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