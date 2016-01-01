أمير مرتضى: أداء الحكام؟ ليس من أسلوبنا "الترهيب".. ولا نفوز بعوامل مساعدة



أمير مرتضى أمير مرتضى

علّق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على أداء الحكام في الفترة الأخيرة خاصة بعد قرار النادي الأبيض بمناقشة موقفهم من عدم استكمال مسابقة دوري we المصري.



أمير مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الأحد :"لا أحب الحديث عن التحكيم منذ أن توليت المسئولية في الزمالك".



وأضاف :"ليس من أسلوبنا ترهيب الحكام، أو نذكر أسماء حكام بعينهم، الزمالك لا يهرب ولا يفوز بعوامل مساعدة".

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ووجه أمير مرتضى رسالة للحكام :"ما نطلبه فقط هو المسئولية خاصة أنهم يتحكموا في مصير فرق سواء في المقدمة أو الهبوط".وكان نادي الزمالك حقق فوزًا مهمًا على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري.وأصبح الزمالك رصيده 51 نقطة ليحتفظ بالمركز الثاني موسعًا الفارق مع بيراميدز إلى ست نقاط بعد خسارته من الجونة بنتيجة (2-1).جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه مساء الخميس المقبل فريق سموحة ضمن حسابات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري.