تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة اعتداء بالضرب على شاب مصري في منطقة الفحيحيل بالكويت.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "تفتيش" المحلية، على صفحتها في موقع "تويتر"، بعض الشباب الكويتيين وهم يعتدون بالضرب المبرح على المصري، الذي يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل.
وحرص أحد المعتدين على توثيق الواقعة، ما جعل نشطاء يتكهنون بأن الاعتداء مقصود، خاصة أن المعتدين دخلوا إلى المتجر وأجروا محادثة صغيرة مع العامل، ثم انهالوا عليه بشكل مباشر بالضرب، ليسقطوه أرضا.
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التعليقات على تفاصيل واقعة اعتداء كويتين على مقيم مصري (فيديو)
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