تفاصيل واقعة اعتداء كويتين على مقيم مصري (فيديو)

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اعتداء كويتين على مقيم مصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة اعتداء بالضرب على شاب مصري في منطقة الفحيحيل بالكويت.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "تفتيش" المحلية، على صفحتها في موقع "تويتر"، بعض الشباب الكويتيين وهم يعتدون بالضرب المبرح على المصري، الذي يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل.

وحرص أحد المعتدين على توثيق الواقعة، ما جعل نشطاء يتكهنون بأن الاعتداء مقصود، خاصة أن المعتدين دخلوا إلى المتجر وأجروا محادثة صغيرة مع العامل، ثم انهالوا عليه بشكل مباشر بالضرب، ليسقطوه أرضا.

وفي وقت سابق، تعرض شاب مصري مقيم في الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرا المراقبة داخل متجر يعود لجمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب بصفة "كاشير" هناك، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلدين.

https://twitter.com/i/status/1302226461663932416

المصدر: RT

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