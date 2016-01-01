محمد بسام: حذرت زملائي من هدف أوباما قبل المباراة

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هدف أوباما

كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش أنه حذر زملائه من هدف يوسف إبراهيم "أوباما" في مرماه، قبل مباراة الزمالك.

وقال بسام لإذاعة الشباب والرياضة: " قبل المباراة حذرت من كرة الهدف، عبد الله جمعة أو أشرف بنشرقي يمر من الجهة اليسرى ويلعب كرة عرضية، ونبهت عليها زملائي أكثر من مرة، ولكن عامل التوفيق كان في صالح الزمالك والكرة دخلت الشباك".

وأردف "نواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، كنا نحتاج المكسب أو التعادل لأن وضعنا غير جيد".

وأضاف "راضون عن الأداء والنتيجة في يد الله".

وشدد "الأهم ما هو قادم، تنتظرنا مباراة الجونة على ملعبنا فهي حياة أو موت، خاصة أن الجونة فاز على بيراميدز".

وأتم "واجهنا سوء حظ في مباراة أسوان، ولا نعرف سببه، نجتهد ونتعب، والتوفيق من عند الله ونتوسم أن الخير قادم، لدينا ثقة كبيرة أن تعبنا لن يضيع".

خرج الفارس الأبيض منتصرا من أمام طلائع الجيش بعد لقاء قوي انتهى بفوز الزمالك في الجولة الـ 25.
ووصل الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

المصدر: filgoal

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