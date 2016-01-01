محمد بسام: حذرت زملائي من هدف أوباما قبل المباراة

كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش أنه حذر زملائه من هدف يوسف إبراهيم "أوباما" في مرماه، قبل مباراة الزمالك.
وقال بسام لإذاعة الشباب والرياضة: " قبل المباراة حذرت من كرة الهدف، عبد الله جمعة أو أشرف بنشرقي يمر من الجهة اليسرى ويلعب كرة عرضية، ونبهت عليها زملائي أكثر من مرة، ولكن عامل التوفيق كان في صالح الزمالك والكرة دخلت الشباك".
وأردف "نواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، كنا نحتاج المكسب أو التعادل لأن وضعنا غير جيد".
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