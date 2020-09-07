

أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-9-2020 أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-9-2020

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-9-2020؛ بدون أي تغيير في محالات الصاغة منذ أمس الأحد.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 848 جنيها كأعلي سعر



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 969 جنيها اليوم

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بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 727 جنيهاوبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 565 جنيها في تعاملات اليومووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6784 جنيها و أوقية الذهب لنحو 30.14 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 969.143 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب