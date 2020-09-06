رسوم السحب والإيداع قبل عودتها بماكينات الصراف الآلي

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رسوم السحب والإيداع قبل عودتها بماكينات الصراف الآلي

تعود البنوك بعد أيام قليلة خلال الشهر الجاري لتطبيق عمولات رسوم السحب والإيداع على ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد صدور قرار من البنك المركزي في مارس الماضي يقضي بوقف تحصيل رسوم السحب والإيداع على الماكينات لمدة 6 شهور، ضمن إجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي تضمن أيضا وقف تحصيل قيمة القروض من العملاء لمدة 6 شهور.

رسوم السحب و الإيداع في البنوك
ورصد "الدستور" رسوم السحب واليداع والخدمات المتاحة بماكينات الصراف الآلي بالبنوك الثلاثة الحكومية وماكينات 123 والتي جاءت كالتالي:
البنك الأهلي المصري:
الرسوم على السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

الحد الأقصى للسحب في اليوم على البطاقات.
الكلاسيك: 15 ألف جنيه.
الجولد: 20 ألف جنيه.
البلاتينيوم: 20 ألف جنيه.

بنك مصر:
السحب:6 جنيهات.
الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.
الحد الأقصى للسحب في اليوم على البطاقات المختلفة
الكلاسيك: 10 آلاف جنيه.
الجولد: 18 ألف جنيه.
التيتانيوم: 20 ألف جنيه.
البلاتينيوم: 20 ألف جنيه.

بنك القاهرة:
السحب:7 جنيهات.
الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.
الحد الأقصى للسحب في اليوم: 20 ألف جنيه للكارت

المصدر: الدستور

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