

«ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها «ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية – ايسترن كومباني لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 6 سبتمبر 2020، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي.







