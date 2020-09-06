«ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها

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صورة الخبر: «ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها
«ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية – ايسترن كومباني لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 6 سبتمبر 2020، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي.

صورة الخبر: «ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها

المصدر: اموال الغد

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