اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية – ايسترن كومباني لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 6 سبتمبر 2020، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي.
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التعليقات على «ايسترن كومباني» ترفع أسعار بيع بعض أصناف منتجاتها
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