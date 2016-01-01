للتخلفات.. هندسة القاهرة تعلن جدول امتحانات دور سبتمبر

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صورة الخبر: كلية هندسة جامعة القاهرة
كلية هندسة جامعة القاهرة

اعلنت كلية هندسة جامعة القاهرة , جدول امتحانات دور سبتمبر للتخلفات على الموقع الرسمى للكلية , http://eng.cu.edu.eg/ar/الامتحانات-جداول/ .

كما نوهت الكلية ان عدم دخول الامتحان فى دوره , يسبب ضياع فرصة من الطالب والعذر بعدم المعرفة المسبقة لا يعتد به.

وكان الدكتور محمد الخشت اكد ، أن الامتحانات تمت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية لملاءمة التخصصات العلمية وأن عملية التصحيح تمت الكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.

بالاضافة الى ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات

المصدر: elbalad

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