الحضور بالكمامة وإلزام الجميع بقياس الحرارة.. أبرز بنود خطة عودة الدراسة بالجامعات والمعاهد



وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اجراءات دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمعاهد ، للحرم الجامعي وما عليهم اتباعه من إجراءات احترازية.



لذا نقدم لكم إجراءات الدخول التي اعلنها الوزارة في 8 نقاط هامة:



1. عند مدخل الجامعة: يجب أن يتم إجراء فحص درجة الحرارة . وأي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، فلن ُيسمح له بالدخول وان يتوجه إلى عيادة أو مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبى عليه (يجب ان تصدر كل جامعه تعليمات واضحه محدد بها اماكن الكشف )

قد يعجبك أيضا...

2. يتولى القائم بالتدريس مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19(مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النَفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى الجهة الصحية بالجامعة (عيادة او مستشفى الطلبة)، لإجراء الفحوصات اللازمة تبعا (تبعا للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان)اقرأ أيضًا:وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد غدا3. ينبغي ارتداء الكمامات طول الوقت اثناء التواجد داخل الحرم الجامعى.4. على أعضاء الكادر الجامعي والعاملين بالجامعات والطلاب الامتناع عن مغادرة الجامعة الا فى نهاية اليوم الدراسى. وإذا ما غادروها لأسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخول إليها ثانية إلا إذا خضعوا للفحص الحراري قبل الدخول.5. لا ُيسمح بالزيارات الشخصية مطلقا . وينبغي على الأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة بما في ذلك كبار السن عدم الحضور إلى الجامعة .6. يجب على الجامعة تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة.7. ينبغي التشجيع على التدريس عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك حاجة ملحة للاجتماع في مكان واحد، وينبغي حينها أن يتم الترتيب له عبر موعد بالبريد الإلكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده.8.بالنسبة لأعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغي أن تتم بعد ساعات العمل الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استلام الأشياء وتسليمها، إذ ينبغي أن يتم ذلك في موقع محدد وباتباع أسلوب يتجنب الملامسة والتطهير باستخدام الكلور او اكاسيد الهيدروجين.