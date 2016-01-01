وزير التعليم ينفي صدور قرار بـ إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة من تقييم طلاب المدارس في جمهورية مصر العربية هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي الجيزة عبر تطبيق واتس اب ، إنه يناشد الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والإلتزام بما تصرح به وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي فقط ، منعًا لإثارة البلبلة.

ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020 مؤتمرا صحفيا ، لإعلان التفاصيل والقرارات النهائية الخاصة بنظام الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل ما قيل عن هذا العام الدراسي الجديد على المواقع المختلفة حتي الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمنى عدم الخوض بها أو تداولها.

المصدر: elbalad

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