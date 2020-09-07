

ضبط 750 كيلو لحوم فاسدة بدمياط ضبط 750 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

أسفرت حملة مكبرة برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي، رئيس مباحث التموين بدمياط، عن ضبط 750 كيلو من اللحوم والدواجن المصنعة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والفاسدة، داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة دمياط الجديدة.



كانت قد وردت معلومات إلى مباحث التموين، تفيد بقيام مطعم شهير بمدينة دمياط الجديدة، بتجهيز كمية كبيرة من الدواجن واللحوم المصنعة بغرض بيعها بالمطعم وتقديمها كوجبات وهي غير صالحة لالستهلاك الآدمي.



تم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر رقم 3891 جنح قسم دمياط الجديدة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

