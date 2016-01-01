أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت المقبل ، وسط إجراءات احترازية مشددة وتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار .
وذكر قطاع المعاهد الأزهرية- في بيان اليوم الاثنين - أنه أنهى استعداداته لانطلاق ماراثون الامتحانات ، وتم تحديد 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.
مشيرا إلى أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، وسيخوض الطلاب مادتين فى اليوم .
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التعليقات على 12 سبتمبر امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
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