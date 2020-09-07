حاول طرد ذبابة فدمر منزله

من بين أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان أثناء تناول الطعام، ذبابة لا تكف عن الإزعاج والطيران حوله محاولة الحط فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، لكن الأمر كان أكثر كارثية لأنه دمر أجزاء كبيرة من منزله أثناء محاولة صيد الحشرة المزعجة، لدرجة أن البيت أصبح غير صالح للسكن، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.
وكشف المصدر أن الرجل كان يتناول طعام العشاء في منزله بإقليم دوردونيي غربي فرنسا، مساء الجمعة، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.
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