انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
سجل يوسف أوباما الهدف من رأسية رائعة، بعد تمريرة نموذجية من عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى.
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التعليقات على ملخص وهدف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري.. فيديو
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