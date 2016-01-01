تفاصيل فبركة الإخوان لفيديو للداعية مبروك عطية حول قانون التصالح في مخالفات البناء..فيديو

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صورة الخبر: الشيخ مبروك عطية
الشيخ مبروك عطية

رد الاعلامي محمد الباز على الشائعات والاكاذيب المنتشرة فى هذه الايام الخاصة بالعالم الجليل الشيخ مبروك عطية حول قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف الاعلامي محمد الباز خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الشيخ مبروك عطية من العلماء الذين يفسرون ويبسطون المعلومات الدينية لمتابعينه.

وتابع محمد الباز أن فريق عمل قناة مكملين هم عصابة ولا يمتلكون من الاخلاق شئ لانهم يعرضون فيديو فيه مهاجمة للشيخ مبروك عطية.

وعرض محمد الباز الفيديو الخاص بمهاجمة الشيخ مبروك عطية حول قانون التصالح فى مخالفات البناء والذي يتم إذاعته مرارا وتكرارا على قناة مكملين.

وأشار إلى أن قناة مكملين قاموا بتركيب الفيديو ببعض الزيف وتشويه صورة الشيخ مبروك عطية.

المصدر: elbalad

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