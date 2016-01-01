لـ الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة حلوان.. تعرف على شروط و خطوات التقديم للجامعة



جامعة حلون جامعة حلون

تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم في ظل احتوائها على العديد من التخصصات النادرة والمميزة بجانب توقيعها بروتوكولات تعاون متعددة مع العديد من الدول حول العالم .



وننشر للطلاب الوافدين الراغبين بالالتحاق بجامعة حلوان شروط التقديم للجامعة وفقا لقواعد مكتب الوافدين بالجامعة .



وتأتي شروط التقديم كالآتي :

1- أن يكون الطالب لا يحمل الجنسية المصرية.



2- ملء نموذج الإلتحاق علي الموقع وأن يكون الإسم وفقا لجواز السفر.

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3- أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.4- استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.5- يقوم الطالب برفع صورة من الشهادة الدراسية و جواز السفر عبر الموقعكما يتطلب التقديم وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم عدد من المستندات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمقر الوزارة وهي :- أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية- صورة جواز سفر ساري- عدد 6 صور شخصية حديثة- نتيجة إختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات- إيصال سداد مقابل خدمات التقديم على الموقع، بجانب صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.سياحة وفنادق حلوان تطرح برنامجا لإدارة وتشغيل المطاعمفي السياق نفسه، يمكن قبول الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى فى أى وقت من العام الجامعي 2021/2020 بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءا من1 نوفمبر 2020.