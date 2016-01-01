جيوب أنفية أو كافيين .. بدون مسكنات كيف تتخلصين من الصداع



بدون مسكنات كيف تتخلصين من الصداع بدون مسكنات كيف تتخلصين من الصداع

اذا كنت تعانى من صداع الجيوب الانفية أو نقص كافيين ..اليك هذه المعلومات عن أنواع الصداع وأسباب الإصابة به وكيفية التخلص منه بدون مسكنات.



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يحدث الصداع العرضي بين الحين والآخر أو حتى مرة واحدة كل فترة ، ويستمر من نصف ساعة إلى عدة ساعات.



أما الصداع المزمن فهو ثابت ويحدث في معظم الأيام ويمكن أن يستمر لأيام.

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تشمل أنواع الصداع الأولية الشائعة صداع التوتر والصداع النصفي والصداع العنقوديإقرأ أيضا ..عشان تتعالج صح.. اكتشف أسباب الصداعصداع الجيوب الأنفيةيحدث صداع الجيوب الأنفية بسبب المشاكل المحيطة بمنطقة الجيوب الأنفية مثل خلف جسر الأنف وداخل الجبهة أو عظام الخد.عندما تلتهب هذه المناطق بسبب رد فعل تحسسي أو عدوى ، يتم سد ممرات تصريف المخاط من الجيوب الأنفية - مما يسبب ألمًا شديدًا وصداعًا. غالبًا ما يصاحب صداع الجيوب الأنفية حمى وأعراض مثل ضغط الجيوب الأنفية واحتقان الأنف والعيون الدامعة.نظرًا لأن الأسباب الرئيسية لصداع الجيوب الأنفية هي الحساسية والالتهابات ، فإن الألم المرتبط بذلك يمكن أن يرتفع بسبب نقص الترطيب. يمكن أن تؤدي عادات الشرب غير الصحية وقلة استهلاك المياه إلى الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية .وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عادة ما يتم تشخيص صداع الشقيقة بالخطأ على أنه صداع الجيوب الأنفية. ويطلق على هذه الأنواع من الصداع أيضًا صداع الحساسية .كيفية التخلص من صداع الجيوب الأنفية :يمكن تقليل التهاب الجيوب الأنفية عن طريق شرب الماء الدافئ أو الشاي. يمكنك أيضًا مضغ الزنجبيل الطازج الصغير لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات للألم ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لهذا النوع من الصداع.الصداع الهرمونيحوالي 60 في المائة من الصداع الهرموني لدى النساء مرتبط بالحيض وحبوب منع الحمل وكلها بسبب التقلبات الهرمونيةيندرج صداع الدورة الشهرية تحت الصداع الهرموني.يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين قبل الدورة الشهرية مباشرةً إلى حدوث نوبات الصداع يمكن أن تتطور هذه ما بين ثلاثة أيام قبل بدء الدورة ويومين بعد ذلك .كيفية التخلص من الصداع الهرموني: جربي تمارين الاسترخاء ، ووضع كيس ماء ساخن على المعدة ، والضغط البارد ، والوخز بالإبر وما إلى ذلك يمكن أن يساعد في التخفيف من هذا الصداع.- صداع الكافيينتناول الكثير من الكافيين وتقليل الكمية بشكل مفاجئ يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا. عندما تقلل العدد اليومي من القهوة ، فمن المرجح أن تصاب بصداع الكافيين . يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستوى الكافيين إلى حدوث صداع ويسبب عدم الراحة ومع ذلك ، لن يعاني كل من يقلل من تناول الكافيين من الصداع.كيفية التعامل مع صداع الكافيين :تجنب الأدوية والمشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين المضاف ويمكن أن يوفر النوم وشرب الكثير من الماء بعض الراحة.