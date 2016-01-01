كشف خالد علي منسق فريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن جاستون سيرينو، جناح الفريق باقٍ في الفريق حتى 2025 بعد تمديد عقده مؤخرًا، مؤكدًا أنه حال رغبة الأهلي في التعاقد معه سيكون عليه التفاوض مباشرة مع النادي.
وقال خالد علي، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "صن داونز فاز بأصعب دوري هذا الموسم، كان هناك فارق 17 نقطة مع كايزر تشيفز، في ظل انشغال الفريق بمباريات دوري الأبطال، لعبنا 11 مباراة في 30 يوم، ولدينا مباراة نهائية يوم السبت القادم في بطولة آخرى، وخرجنا من البطولة الافريقية أمام الأهلي".
وأضاف: "صن داونز كان يطمح للفوز بالدوري، ولم يفقد الأمل، وقبل لقاء الأمس كان هناك فارق، وفي الشوط الأول اضعنا ركلة جزاء، ثم سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني بينما تعادل كايزر تشيفز في المباراة الثانية".
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التعليقات على صن داونز عن انتقال نجم الفريق إلى الأهلي: كل شيء وارد
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