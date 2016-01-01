استقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للأعلى سعرا بعد العروض القوية التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب تألقه اللافت مع الفريق الفيومي بمسابقة الدوري الممتاز ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه.
وعلم "صدى البلد" أن الأيام القليلة الماضية شهدت دخول بيراميدز فى مفاوضات مباشرة مع مصر للمقاصة لحسم ضم إبراهيم، وأبدى مسئولو بيراميدز رغبتهم القوية فى ضم اللاعب فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.
وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح منافسا قوية للأهلى بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان الأحمر أبدى رغبته فى ضم اللاعب وتم التواصل مع إبراهيم والحصول على موافقة مبدئية منه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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التعليقات على تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة
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