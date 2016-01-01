رسميا .. بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

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صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

أنهى مسئولو نادى بيراميدز كافة المفاوضات وتفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هيدرسفيلد الإنجليزي الحالى والأهلى السابق تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وعلم " صدى البلد " أن الساعات القليلة الماضية شهدت وصول بيراميدز إلى اتفاق نهائى مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بينهما على مدار الأيام الماضية .

ومن المقرر أن يتم تقديم صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل بيراميدز فى مؤتمر صحفى يتم عقده غدا " الإثنين " بالدفاع الجوى.

ويعد رمضان صبحي واحدا من أهم اللاعبين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى تشكيل منتخب مصر .

المصدر: elbalad

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