كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة، عن تفاصيل استعانة الحكم الدولى جهاد جريشة بالرجل الثاني فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أزمة الهدف الذى ألغاه لصالح وادى دجلة فى مرمى النادى الأهلي فى الدورى الممتاز.
وكان النادي الأهلي تغلب على دجلة بهدفين دون رد وأثار الهدف الملغي لصالح دجلة جدلا واسعا في الشارع الرياضى.
وقال المصدر ذاته إن جهاد جريشة أرسل فيديو الحالة الجدلية إلى مانويل نافورو مسئول التسلل فى لجنة حكام الفيفا ويعمل أيضا فى السعودية من أجل إبداء رأيه الشخصى فيها.
وأضاف: الفيفا لا يبدى رأيه فى الحالات الجدلية بلعبة كرة القدم فى المباريات والقرار الصادر من نافارو مجرد رأى شخصى ليس أكثر.
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التعليقات على عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي
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