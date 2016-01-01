عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

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إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة، عن تفاصيل استعانة الحكم الدولى جهاد جريشة بالرجل الثاني فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أزمة الهدف الذى ألغاه لصالح وادى دجلة فى مرمى النادى الأهلي فى الدورى الممتاز.

وكان النادي الأهلي تغلب على دجلة بهدفين دون رد وأثار الهدف الملغي لصالح دجلة جدلا واسعا في الشارع الرياضى.
وقال المصدر ذاته إن جهاد جريشة أرسل فيديو الحالة الجدلية إلى مانويل نافورو مسئول التسلل فى لجنة حكام الفيفا ويعمل أيضا فى السعودية من أجل إبداء رأيه الشخصى فيها.

وأضاف: الفيفا لا يبدى رأيه فى الحالات الجدلية بلعبة كرة القدم فى المباريات والقرار الصادر من نافارو مجرد رأى شخصى ليس أكثر.

وأوضح أن مانويل نافارو رد على جهاد جريشة بأن قراره بإلغاء الهدف لصالح دجلة صحيح، لافتا إلى أن اللاعب الدجلاوى كان متداخلا مع مدافع النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء.

المصدر: elbalad

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