

مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد

القاهرة - مباشر: تسيّر شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، غداً الأحد، 30 رحلة جوية لنقل نحو 3500 راكب.



وذكرت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من أمستردام وباريس وروما ولندن وميونخ وميلانو وبرلين وانجامينا والخرطوم والشارقة وبغداد وبيروت وواشنطن وفرانكفورت وتورنتو.



وأضافت مصر للطيران، أنه سيتم تسيير 3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى كل من إسطنبول وأبوظبي، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى 3 رحلات للشحن الجوي.