مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد

صورة الخبر: مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد
مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد

القاهرة - مباشر: تسيّر شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، غداً الأحد، 30 رحلة جوية لنقل نحو 3500 راكب.

وذكرت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من أمستردام وباريس وروما ولندن وميونخ وميلانو وبرلين وانجامينا والخرطوم والشارقة وبغداد وبيروت وواشنطن وفرانكفورت وتورنتو.

وأضافت مصر للطيران، أنه سيتم تسيير 3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى كل من إسطنبول وأبوظبي، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى 3 رحلات للشحن الجوي.

المصدر: مباشر

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب.. الأحد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77058

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager