

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميًا.



وسجّل سعر جرام الذهب عيار (24) في تعاملات اليوم نحو 233.44 ريال (62.24 دولار)



فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعًا في السوق السعودية والمنطقة نحو 204.26 ريال (54.47 دولار)

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وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية، نحو 175.08 ريال (46.68 دولار).أسعار الذهب منخفض التكلفةسجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 136.17 ريال (36.31 دولار)، فيما سجل الذهب عيار (12) نحو 116.72 ريال (31.12 دولار).سعر الأوقية والجنيه الذهب والكيلوواستقر سعر الأوقية في مستهل تعاملات اليوم الأحد ليصل إلى 7260 ريال (1936 دولار)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1634 ريال (435.72 دولار).وعن سعر كيلو الذهب فسجل 233 ألف و440 ريال (62 ألف و244 دولار ).سعر الذهب في السوق العالميةانخفض الذهب، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات وظائف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2%.ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4% إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1927.30 دولار.يأتي ذلك في ظل صعود مؤشر الدولار 0.5%، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل الماضي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 26.51 دولار للأوقية، وهي متراجعة 3.6% منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4% ليسجل 2275.85 دولار.وصعد البلاتين بنحو 1% إلى 897.87 دولار للأوقية، لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو الماضي، منخفضا بأكثر من 3.5%.