

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 11057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1989 نقطة



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 12938 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4252 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1835 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 957 نقطة.