

روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021 روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



كما قال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.