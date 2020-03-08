قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كما قال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.
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التعليقات على روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021
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