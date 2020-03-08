روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021

صورة الخبر: روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021
روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما قال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42625

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager