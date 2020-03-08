الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه في تعاملات الأحد

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الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه في تعاملات الأحد

واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، بداية تعاملات الأسبوع ليهبط في تعاملات 10 بنوك بالسوق المصرية إلى مستوى 15.75 جنيه، بتراجع تراوح بين قرش و3 قروش.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي ومصر إيران والعربي الأفريقي 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والأهلي اليوناني 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وهو نفس سعره في بنوك كريدي أجريكول وعودة والمصري الخليجي.

المصدر: صدى البلد

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