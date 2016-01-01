لا يجوز بدونها .. الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء

حددت وزارة التنمية المحلية والإسكان الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح مع مخالفات البناء طبقا للقانون والجهات التي يتم تسليم الطلب إليها.
وتتمثل الأوراق المطلوبة في ..
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.
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