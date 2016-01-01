لا يجوز بدونها .. الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء

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مخالفات البناء

حددت وزارة التنمية المحلية والإسكان الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح مع مخالفات البناء طبقا للقانون والجهات التي يتم تسليم الطلب إليها.

وتتمثل الأوراق المطلوبة في ..
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.

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- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

-صورة الترخيص إن وجد.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب.

ويتم تقديم طلبات التصالح للجهات التالية:

-الوحدات المحلية بالمحافظات.
- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.

المصدر: elbalad

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