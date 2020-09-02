

لتغذية مفيدة لطفلك.. «سلطة روكا بالمانجو» بمكونات صحية| فيديو لتغذية مفيدة لطفلك.. «سلطة روكا بالمانجو» بمكونات صحية| فيديو

قدمت الشيف مي الشرقاوي، طريقة عمل «سلطة روكا بالمانجو» بخطوات بسيطة وبمذاق شهي وصحي للأطفال والكبار.



وأوضحت من خلال لقائها مع الإعلامية دكتورة مي مجدي في برنامج «بنت مصرية» على قناة المحور، أن هذه السلطة تحتوي على المعادن والفيتامينات الهامة للجسم، وكذلك البروتين وفيتامين سي.



المقادير:

ثمرة مانجو مقطعة شرائح

جرجير

مشروم طازج

فلفل أحمر مقطع شرائح

عين جمل "حسب الرغبة"

الصوص:

2 ملعقة كبيرة زيت، ملعقة كبيرة خل بلسمك، ملعقة كبيرة دبس رمان، ملح وفلفل.

الطريقة:

توضع جميع مكونات السلطة في وعاء التقديم، ويوضع عليها الصوص ويقدم.