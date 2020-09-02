

أسبوع الموضة في نيويورك يتحول إلى العالم الرقمي أسبوع الموضة في نيويورك يتحول إلى العالم الرقمي

في أعقاب تفشي جائحة الفيروس التاجي، خاصة مع حدة انتشار الموجة الثانية في عدة دول، لم يخاطر منظمو الحدث نصف السنوي للموضة، وأعلنوا أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، على أن تتحول إلى المنصات الرقمية بدلا من عروض الواقع.



ويتم تقديم الحدث عبر RUNWAY 360، وهي منصة رقمية تتيح للعلامات التجارية المرونة في عرض مجموعاتها بتنسيقات متنوعة.



ووفقًا لموقع Fashion Model Directory، سوف تقدم كل علامة تجارية مشاركة بصفحة معيارية قابلة للتخصيص لسرد القصص والتنشيط الرقمي والتي سيتمكن المصممون من خلالها من تقديم مجموعاتهم من خلال المنصة.

وتعد منصة RUNWAY 360 أكثر من مجرد استجابة للتباعد الاجتماعي والسفر المقيد، حيث تساعد المصممين الذين يواجهون احتياجات قصيرة المدى بسبب COVID-19 ودعم أسابيع السوق المستقبلية.تضم قائمة المصممين والعلامات التجارية لهذا العام للحدث الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الأسماء المعروفة مثل كارولينا هيريرا وجوناثان، لكوان سميث، فيرونيكا بيراد، وغيرهم.وقرر آخرون من مشاهير الموضة وأصحاب كبرى العلامات التجارية تأجيل عروض مجموعاتهم لاحقًا وعدم المشاركة في العروض الرقمية، مثل مايكل كورس، وبروينزا شولر، وبراندون ماكسويل، وتوري بورش، وبرابال غورونج، بينما سيتخطى مارك جاكوبس موسم ربيع صيف 2021 تمامًا.وقال ستيفن كولب، الرئيس التنفيذي لـ CFDA: " أحدث وباء COVID-19 قلبًا في صناعة الأزياء العالمية، وضرب نيويورك بشكل خاص" مؤكدًا أن أسبوع الموضة هو وقت حرج عندما تكون العلامات التجارية قادرة على التواصل مع الصحافة وتجار التجزئة والمستهلكين.وأعلن عن انضمام 10 علامات تجارية أمريكية جديدة في الجدول الزمني- العديد منها لأول مرة - الذين ربما لم تتح لهم الفرصة لمشاركة مجموعاتهم مع جمهور عالمي دون الوصول إلى RUNWAY360.وسوف ينظم يوم لموضة وأزياء الرجال في نيويورك. يقام أسبوع الموضة في نيويورك لربيع صيف 2021 بين الاثنين 14 سبتمبر والأربعاء 16 سبتمبر.ومن القرر أن يبدأ الحدث مع تجربة الأزياء الافتراضية لجيسون وو وهارلمز فاشن رو وسيختتم مع توم فورد.



