

لاحتوائها على فيتامينات.. 12 نوع عصير طبيعي يعززون مناعة الجسم لاحتوائها على فيتامينات.. 12 نوع عصير طبيعي يعززون مناعة الجسم

تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تساعد أجسامنا على مقاومة الأمراض، ويقدم موقع «webteb» أفضل العصائر لتعزيز الجهاز المناعي، وبعيدًا عن الأدوية والعقاقير التقليدية، تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تعين الجسم على مقاومة الأمراض، وتعطيه أيضًا الطاقة اللازمة للحفاظ على الصحة ومنها:



1- عصير التفاح والجزر والبرتقال



تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب 6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.

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2- البرتقال والجريب فروتيعد البرتقال والجريب فروت مهمين لفيتامين سي الذي يكافح البرد والانفلونزا، ويعتبرا من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.3- عصير البنجريحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة، وهي البيتا كاروتين، وفيتامين ج، والكبريت، والكالسيوم، والحديد، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والكولين.4- المانجوواحدة من أفضل الفواكه المضادة للفيروسات والمهمة لجهاز المناعة، وذلك لأنها تحتوي على الفيتامينات التي تحمي الخلايا من التلف وتعزز من الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض.5- خليط الكيوي والفراولة والنعناعيحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها المغنيسيوم، والزنك، وحمض الفوليك، والفيتامينات مثل سي.6- عصير البطيخوهو من أنواع الفاكهة الصيفية اللذيذة، والتي لها تأثير قوي على جهاز المناعة، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، والعديد من المغذيات الطبيعية الأخرى.7- عصير الطماطمعصير الطماطم له فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني بالحديد المفيد في تعزيز جهاز المناعة، ومقاومة أمراض كثيرة مثل أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.8- الزنجبيل والكمثرىإذا كنت تعاني من احتقان الحلق عليك بالزنجبيل الدافئ، لأنه يحارب البكتيريا والفيروسات، ويعزز الدورة الدموية، ويخفف الصداع ويمكن إضافة عصير الكمثرى لتحفيز الجسم على إزالة السموم.9- الليمون والزنجبيلولعلاج نزلات البرد علينا تناول الليمون دافئا بعد غلى شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، الزنجبيل له القدرة على قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوى جهاز المناعة.10 - خليط السبانخ والخسيعد هذا الخليط مصدرا هاما جدًا للحديد، ويمكن إضافة البقدونس عليه للحصول على نسبة أعلى من فيتامين ب 6، الذي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الالتهاب، وإنتاج الأجسام المضادة التي تحارب الفيروسات والأمراض.11- مشروب التمر الهندييفيد في التخفيف من الحموضة الزائدة من الجسم، كما يحتوي على عدد من المضادات الحيوية التي تقتل عددا من السلالات البكتيرية.12- مشروب العرقسوسيقوي جهاز المناعة ويعتبر مضادا للفيروسات، ومضادا حيويا يعالج العدوى بالجهاز التنفسي، والحساسية، ويعالج السعال.