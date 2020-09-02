أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق سوهاج باتجاه قنا على الطريق الصحراوي الغربي، لوجود سيول أعاقت حركة المرور.
ومساء أمس جرى إغلاق طرق "سفاجا - سوهاج"، و"رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" في قنا بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عاجل.. السيول تغلق طريق سوهاج الصحراوي الغربي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق