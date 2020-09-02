عاجل.. السيول تغلق طريق سوهاج الصحراوي الغربي

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عاجل.. السيول تغلق طريق سوهاج الصحراوي الغربي


أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق سوهاج باتجاه قنا على الطريق الصحراوي الغربي، لوجود سيول أعاقت حركة المرور.

ومساء أمس جرى إغلاق طرق "سفاجا - سوهاج"، و"رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" في قنا بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

المصدر: الوطن

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