

عاجل.. السيول تغلق طريق سوهاج الصحراوي الغربي عاجل.. السيول تغلق طريق سوهاج الصحراوي الغربي



أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق سوهاج باتجاه قنا على الطريق الصحراوي الغربي، لوجود سيول أعاقت حركة المرور.



ومساء أمس جرى إغلاق طرق "سفاجا - سوهاج"، و"رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" في قنا بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.