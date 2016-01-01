خطوات التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس استقبال الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس، حتي اليوم السبت، ٧٣٥ طالب وطالبة للكشف الطبى للطلاب الراغبين للالتحاق بالمدن الجامعية حيث تقدم ٤٥٥ طالب من فرق النقل و ٢٨٠ من الطلاب المستجدين بمختلف الكليات.
أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الخطوات التى يتم إجراءها هذا العام تختلف عن السنوات السابقه وذلك تطبيقا لكافه الاجراءات الاحترازيه وتقليل الزحام والتكدس اثناء الكشف الطب مع تحديد ساحات انتظار خارجيه لأولياء الأمور والطلاب لتفادى الازدحام داخل الادارة أو الانتظار فى الشمس فترات طويله.
طالب الدكتور محمد شقيدف الطلاب التسجيل للكشف الطبي من خلال رابط التقدم للطلاب الجدد
https://bit.ly/3kJsHQn ورابط التقدم لطلاب المدن الجامعية
https://bit.ly/31SRU2g
ومن جانبها أشارت الدكتورة سمر فتحى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة أن الطالب يقوم أولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبى وادخال البيانات الخاصة به و يتم تحديد ميعاد لتوقيع الكشف الطبى مسبقا ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف الطبى سواء للطالب المستجد او استمارة الكشف الطبى الخاصة بالمدن.
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