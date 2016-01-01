لراغبى الالتحاق بـ آداب حلوان .. تعرف على تشعيبات قسم الآثار وأهدافه



آداب حلوان آداب حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن شعب قسم الاثار بكلية الاداب حيث يتضمن قسم الآثار والحضارة ثلاثة شعب وهى :



-شعبة آثار مصرية



-شعبة آثار إسلامية

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شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.ويقبل قسم الاثار طلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب.اقرأ أيضا :غدًا.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بمعامل تنسيق جامعة طنطاويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة به إلى الإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الإسلامية، والإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الفرعونية، وتنمية الوعى الأثرى والمحافظة على الآثار وتسجيلها، كما يسهم القسم فى ثراء ثقافة الطلاب بالحضارة المصرية فى ذلك العصر، والأفكار ومظاهر الحياة فى تلك الفترة حضارة مصر